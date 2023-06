Odkryj uroki Soliny. Najlepsze atrakcje nad Jeziorem Solińskim, idealne na wakacje 2023 w Bieszczadach

Idealne na urlop i wakacje: atrakcje Soliny i okolic

Pierwszą atrakcją, którą warto odwiedzić, jest imponująca Zapora w Solinie. Jest to największy obiekt hydrotechniczny w Polsce, o długości 664 metrów i wysokości 82 metrów. Zapora ta jest nie tylko imponująca pod względem rozmiarów, ale także pełna fascynujących procesów i mechanizmów.

Jeśli planujesz letni wypoczynek w Polsce, Solina i Jezioro Solińskie powinny znaleźć się na twojej liście miejsc do odwiedzenia. To magiczne miejsce w województwie podkarpackim oferuje wiele atrakcji i rozrywek dla turystów. Poznaj najciekawsze miejsca, które warto zobaczyć podczas pobytu nad Jeziorem Solińskim.

Drugą niezwykłą atrakcją jest Zalew Soliński, który powstał poprzez spiętrzenie wód rzek San i Solinka. To przepiękne jezioro oferuje możliwość kąpieli i wypoczynku na jego brzegach. Spacerując wzdłuż jeziora, można podziwiać malownicze widoki i cieszyć się harmonią natury.

Rejsy statkiem wycieczkowym czy przejażdżka kolejką linową?

Nie można pominąć również propozycji rejsu po Solinie. W porcie Solina, przy samej Zaporze Solińskiej, znajdują się statki wycieczkowe czekające na pasażerów. Codziennie od godziny 9:00 do 22:00 odbywają się rejsy trwające 60 minut. Możesz również zdecydować się na dłuższy rejs trwający nawet 2 godziny, zwanym „Zachodem Słońca”. Ceny biletów wynoszą od 30 zł dla dzieci do 40 zł dla dorosłych, a dzieci do lat 3 mają wstęp bezpłatny.