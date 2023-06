Odkryj spokój na Mazurach. Spokojne miejsca nad wodą idealne na wakacje 2023

Gdzie pojechać na Mazury, aby uniknąć tłumów?

Marzysz o wakacjach na Mazurach, ale nie chcesz natknąć się na tłumy turystów? Mamy dla Ciebie idealne propozycje miejsc, gdzie będziesz mógł odpocząć w spokoju i cieszyć się urokami tego malowniczego regionu. Oto pięć mało znanych, ale niezwykle urokliwych miejsc na Mazurach, które z pewnością spełnią Twoje oczekiwania.

Kruklanki to urokliwa wieś położona niedaleko Giżycka, otoczona jeziorami Gołdopiwo i rzeką Sapina. To idealne miejsce dla miłośników spływów kajakowych. Możesz wyruszyć na niezapomnianą przygodę i płynąć Sapiną aż do Węgorzewa, ciesząc się pięknem mazurskiej przyrody.

Kolejnym miejscem wartym uwagi jest Puszcza Piska. Krutyń i Zgon to malownicze miejscowości położone w sercu Puszczy Piskiej, idealne na spędzenie mazurskiego urlopu daleko od tłumów. Krutyń to punkt startowy słynnego szlaku kajakowego rzeki Krutyni, który zapewnia niezapomniane wrażenia i możliwość odkrycia uroków tej przepięknej rzeki. Zgon natomiast leży nad Jeziorem Mokre i jest doskonałym miejscem na wypoczynek nad wodą.