Odkryj Mazurską Pętlę Rowerową. 300 km przygody na najpiękniejszych trasach rowerowych Mazur

Nowa trasa rowerowa na Mazurach

Infrastruktura wypoczynkowa, taka jak wiaty, dostęp do prądu i stojaki rowerowe, znajdująca się w tych miejscach, może również służyć jako punkt wypadowy do lokalnych atrakcji. Wieże widokowe natomiast stanowią doskonałe miejsca do obserwacji okolicy z wyższej perspektywy.

Mazurska Pętla Rowerowa i jej niezwykłe atrakcje

Mazurska Pętla Rowerowa to nie tylko okazja do podziwiania mazurskiej przyrody, ale także do odkrywania atrakcji Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Na trasie można odwiedzić wiele interesujących miejsc, takich jak najstarszy kościół na Mazurach w Miłkach, zabytkowy obrotowy most i XIX-wieczna Twierdza Boyen w Giżycku, malowniczy amfiteatr w Mrągowie, urokliwa Leśniczówka Pranie, rezerwat łabędzia niemego na jeziorze Łuknajno czy ostoję żurawi na Bagnach Nietlickich.