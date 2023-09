Odkryj komendy policji w Krakowie. Dowiedz się, gdzie zlokalizowane są w Twoim mieście

Komenda policji w Krakowie - główne zadania

Policja to umundurowana służba, a jej nadrzędna funkcja to dbanie o bezpieczeństwo wszystkich osób na terytorium naszego kraju. Funkcjonariusze posterunków, komisariatów oraz komend policji zajmują się działalnością:

śledczą

prewencyjną

w zakresie spraw wewnętrznych

w zakresie ruchu drogowego

zwalczającą przestępczość

w zakresie techniki kryminalistycznej

Najbardziej znana wszystkim pozostaje działalność prewencyjna oraz z zakresu ruchu drogowego. Codziennie możesz spotkać na ulicach Krakowa patrole policyjne, które pilnują porządku, a także kontrole drogowe, egzekwujące bezpieczeństwo na drogach. Na ogół tego typu sprawy przypisane są komisariatom, komendom miejskim policji, a także mniejszym jednostkom, czyli posterunkom policji. Taka działalność zawęża się do mniejszych miejscowości, miast, powiatów.

Z efektami służby walczącej z przestępczością nie masz na co dzień do czynienia. Jest mniej zauważalna dla zwykłych ludzi, lecz podobnie ważna. Takie sprawy prowadzone są przez funkcjonariuszy posterunków policji, komend miejskich, a także komend wojewódzkich. Jest to zależne od tego, jaki zasięg oraz skalę ma dana sprawa.