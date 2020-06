Od września powrót do szkół, od października na uczelnie. A w piątek zakończenie roku z odbieraniem świadectw w drzwiach

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w czwartek, że od początku września dzieci i młodzież wrócą do szkoły, a na początku października - studenci na uczelnie. Szef rządu podkreślił, że nawet w przypadku drugiej fali pandemii gospodarka nie zostanie zamrożona w takim stopniu jak do tej pory. W krakowskich szkołach słyszymy „hurra!” na wiadomość o zapowiedzi premiera o powrocie do sal lekcyjnych, bo wszyscy już tęsknią za normalną szkołą. Z kolei uczelnie już planują, jak organizować zajęcia i wykłady, by było bezpiecznie.

W piątek natomiast kończy się rok szkolny, którego ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem epidemii i kształcenia na odległość. Uczniowie odbierają świadectwa w określonych godzinach i miejscach w szkole, bez wspólnego spotkania, by nikogo nie narażać. Po świadectwa będzie też można przychodzić do sekretariatu podczas wakacji lub odebrać na początku września. - Wyznaczyliśmy każdej klasie konkretną godzinę do odbioru świadectw w trzech miejscach: albo przez okno na parterze klasy, albo w którymś wejściu do szkoły. Po prostu dostają świadectwo i idą. A ja tylko napiszę dzieciakom życzenia wakacyjne w dzienniku elektronicznym - mówi nam Ewa Wodnicka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Skośnej w Krakowie. Premier Morawiecki w wyemitowanej w czwartek rozmowie na antenie TVP3 Łódź i Radia Łódź ogłosił natomiast powrót stacjonarnej edukacji po wakacjach: - Chcę podkreślić, że od początku września dzieci i młodzież wracają do szkoły. Na początku października studenci wracają na uczelnie. To jest pewna decyzja – zaznaczył.

- Każdy chce wrócić do szkoły, wszyscy czekamy na to i bardzo się ucieszymy, jeżeli faktycznie wrócimy we wrześniu – zapewnia Ewa Wodnicka, dyrektor krakowskiej SP nr 53. - Ale wszystko zależy od rozwoju sytuacji i to okaże się tak naprawdę pod koniec sierpnia. Decyzje odnośnie rozwiązań logistycznych będziemy podejmować w sierpniu, czekamy na dokładne wytyczne – dodaje.

Rodzice uczniów wyznają, że ostatnie miesiące roku szkolnego - ze zdalną nauką z powodu epidemii - nie były łatwe ani dla dzieci, ani dla nich samych. - Dlatego mam wielką nadzieję, że po wakacjach lekcje będą się już normalnie odbywać w szkołach. I myślę, że nadzieję taką mają nie tylko rodzice i nauczyciele, ale też same dzieci, które nie mogą się doczekać na spotkania z kolegami - mówi nam jeden z krakowskich rodziców uczniów podstawówki.

MEN: od września w normalnym trybie Ministerstwo Edukacji Narodowej już w środę przekazywało, że zakłada taki właśnie scenariusz. - Zrobimy wszystko, aby dzieci wróciły do szkół od września w normalnym trybie. Przygotowujemy się do normalnej, stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych od września. Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które powstają się w szkolnych murach - podkreślała Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN.

Przedstawicielka resortu edukacji informowała też, że jednocześnie pracuje on nad udoskonaleniem narzędzi on-line do nauki zdalnej, tak aby nauczyciele i dyrektorzy mogli korzystać z tych rozwiązań - jako uzupełnienie metod pracy. - Rozwijamy platformę edukacyjną epodreczniki.pl, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Wprowadzamy nowe funkcjonalności, tak aby dostosować to narzędzie do potrzeb szkół - wymieniała Ostrowska. Na uczelniach w mniejszych grupach Krakowskie uczelnie powoli przymierzają się do zorganizowania nowego roku akademickiego w szczególnych warunkach. - Decyzja premiera Morawieckiego stawia nie tylko naszą uczelnię przed nowymi wyzwaniami, jednak od pewnego czasu przygotowywaliśmy się na tę ewentualność - mówi ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Na uczelni obowiązuje m.in. dezynfekcja rąk czy zakładanie maseczek przez interesantów. - Planujemy ograniczenie liczebności studentów w grupach na zajęciach, by móc zachować wymagany dystans społeczny. Jeśli będzie tego wymagać sytuacja w październiku. wprowadzimy reżim sanitarny w postaci maseczek lub przyłbic na zajęciach. Mamy jednak nadzieję, że najbliższe miesiące przyniosą polepszenie sytuacji – dodaje rektor.

Uniwersytet Rolniczy zaznacza, że czeka na wytyczne. - Póki co planujemy, żeby harmonogram wykładów w dużej mierze opierał się o kształcenie zdalne, co umożliwi stworzenie harmonogramu ćwiczeń na uczelni w mniejszych grupach. Dostosujemy się do rozporządzeń w tym zakresie – informuje Izabella Majewska, rzecznik prasowy UR.

Akademia Górniczo-Hutnicza planuje rozpocząć nowy rok akademicki w murach uczelni. Na dniach ukaże się zarządzenie rektora, które będzie mówić o ograniczeniu liczebności grup na zajęciach. W ćwiczeniach laboratoryjnych brałoby tam udział około kilkunastu osób, czyli o około połowę mniej niż wcześniej. Jeśli chodzi o wykłady, na których mogło być do tej pory kilkaset osób - AGH wprowadzi rozwiązanie hybrydowe. Wszystkie zajęcia będą transmitowane przez internet w czasie rzeczywistym. Część studentów będzie mogła być fizycznie na wykładzie, a reszta będzie śledzić transmisję online. - Wszyscy wykładowcy zostaną wyposażeni w kamerki, przeszkoleni i tak będą prowadzić wykłady - mówi Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka AGH. Ta uczelnia postara się też zblokować wykłady i ćwiczenia dla każdej grupy studentów, tak by różne grupy wymieniały się w salach rzadziej niż co półtorej godziny, ponieważ po każdej wymianie salę trzeba zdezynfekować.