Od poniedziałku otwarta zostanie Jaskinia Mroźna w Tatrach. Już nie będzie oświetlona

Jaskinię znów będzie można zwiedzać od poniedziałku 4 września. Jaskinia będzie czynna codziennie od 09 do 17. Bilet wstępu w cenie 9 zł za osobę (dzieci do lat 7 bezpłatnie) będzie można kupić w punkcie wejścia do TPN – w Kirach w Dolinie Kościeliskiej, online za pośrednictwem strony www.tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety lub przy samej Jaskini Mroźnej (w tym miejscu wyłącznie gotówką).

- W związku z faktem, że jaskinia nie jest oświetlona, zalecamy, by mieć swoją latarkę/czołówkę oraz kask. Na miejscu będzie możliwość bezpłatnego skorzystania z ograniczonej ilości czołówek – informuje Tatrzański Park Narodowy.

Zwiedzający powinni pamiętać o ciepłych okryciach. Wewnątrz jaskinie panuje stała temperatura poniżej 10 °C.

Jaskinia Mroźna, odkryta w 1934 roku przez Stefana Zwolińskiego i Jerzego Zahorskiego, jest udostępniona dla ruchu turystycznego od 12 lipca 1953 roku. Długość korytarzy wynosi ok. 773 m, a długość ścieżki turystycznej – ok. 511 m. Otwór wejściowy znajduje się na wysokości ok. 1100 m n.p.m., a wyjściowy – ok. 1112 m n.p.m.