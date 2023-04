Od piątku do niedzieli w Wieliczce mistrzostwa Polski w karate tradycyjnym. Około tysiąc startujących z 36 klubów

Uroczyste rozpoczęcie imprezy bardzo ciekawie zapowiadających się zawodów, połączone z galą finałową, odbędzie się w sobotę (początek o godz. 18). Po ceremonii otwarcia MP, pokazach i finałowych walkach (seniorów, młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych - zarówno kobiet, jak i mężczyzn we wszystkich konkurencjach), w sali dekoracji odbędzie się specjalny koncert.

Do udziału w mistrzostwach Polski, organizowanych przez Akademię Karate Tradycyjnego Niepołomice i Polską Unię Karate Tradycyjnego, zgłosiło się około 1000 zawodniczek i zawodników z 36 klubów, którzy rywalizować będą w ośmiu kategoriach wiekowych z podziałem na różne stopnie uczniowskie (kyu) i mistrzowskie (dan) w kata, kumite, enbu i fukugo.

- Zapowiada się zacięta rywalizacja. Stawką zawodów będą nie tylko medale, ale i awans do reprezentacji, która w październiku wystąpi w mistrzostwach Europy w Portugalii. Jest więc o co walczyć. AKT Niepołomice-Kraków reprezentować będzie około 200 karateków - mówi założyciel i główny trener AKT, wielokrotny medalista MŚ, ME i MP, prezes Polskiej Unii Karate Tradycyjnego Paweł Janusz.