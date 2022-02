Od dziś zmiana stawki VAT z 5 na 0 procent nie tylko na chleb i warzywa od 1 lutego 2022. Zobacz listę

0 proc. VAT na żywność. Obniżka od 1 lutego

- Do 0% obniżamy VAT na podstawowe produkty spożywcze. Dzięki temu miesięcznie w portfelu każdej rodziny zostanie ok. 45 zł - zapowiadał premier. Zmiana w podatku ma obowiązywać od 1 lutego na 6 miesięcy, czyli do końca lipca 2022 roku .

Taka żywność będzie miała 0 procent VAT przez pół roku w 2022

Obniżka VAT na żywność z 5% do zera

Tegoroczny koszt tej zmiany VAT przekroczyć może 6 mld, może nawet do 7 mld, pokazują niektóre szacunki, co wskazał premier Morawiecki. Zaznaczał jednak, że jest to bardzo ważne.

- Apeluję do wszystkich przedsiębiorców, którzy handlują towarami żywnościowymi o odpowiednie obniżenie cen produktów o 5%. To jest bardzo ważne, bo to nie jest dziś zarobek przedsiębiorców, to jest część, która trafia do budżetu państwa polskiego, najniższa stawka VAT, która jest dopuszczalna w UE, my obniżamy ją do zera.