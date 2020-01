Od 75 lat walczą o miejsce dla wyobraźni. I nie zamierzają przestać

To nie jest miła opowieść. Eliza i jej bracia żyją szczęśliwie na królewskim dworze, do czasu gdy ich ojciec żeni się ponownie. Za żonę bierze sobie czarownicę, która zamienia pasierbów w łabędzie, a pasierbicę wygania z zamku. A to dopiero początek kłopotów. W tej opowieści będzie i mordercza podróż przez morze, będzie groźba śmierci, będą koszule z pokrzyw. zbieranych nocą na cmentarzu.

„Dzikie łabędzie”, które w Grotesce zobaczymy już w połowie lutego to jedna z bardziej okrutnych baśni Andersena. Jednak oprócz grozy są w niej też: miłość, sprawiedliwość, dobro, współczucie. Wszystko to, co zwykło nazywać się „uniwersalnym wartościami” i na czym krakowski teatr opiera repertuar od początku swojego istnienia. - Fakt, że baśnie przetrwały wieki wyłącznie w ustnym przekazie, jest dowodem na to, jak dużą rolę odgrywały w życiu kolejnych generacji. Nasi przodkowie musieli uważać je za ważne, skoro przekazywali je z pokolenia na pokolenie – mówi dyrektor Teatru Groteska, Adolf Weltschek. - Ukryty w nich przekaz stanowi zbiór wartości uniwersalnych, pozwalających porządkować i oswajać otaczającą nas rzeczywistość. Sięgamy po niego w teatrze, bo we współczesnym szalonym, miałkim świecie, chcemy przypominać o tym, co fundamentalne.

Świat się zatrzymuje

Repertuar oparty na klasycznych opowieściach to tylko jeden z elementów tworzących Groteskę. Drugim, nie mniej ważnym jest język wizualny, oparty na widowiskowych kostiumach, scenografii i rekwizytach. Od początku wizję plastyczną teatru współtworzyli znakomici plastycy m.in. Kazimierz Mikulski, Jerzy Skarżyński, Lidia Minticz, Ali Bunsch. ‑Groteska zawsze opowiadała historie specyficznym, wzbogaconym o plastykę językiem. I chociaż zmieniają się mody i gusta publiczności, ten język wciąż jest zrozumiały. Więcej: dziś, gdy odbiorcy są bombardowani coraz atrakcyjniejszymi i szybszymi przekazami, taki sposób snucia opowieści staje się jeszcze bardziej pożądany – mówi Małgorzata Zwolińska, scenografka i kostiumografka, kontynuująca dziś plastyczne tradycje Groteski. - Zasiadając na widowni w Grotesce można poczuć, jak świat na chwilę się zatrzymuje. A jeśli te emocje udaje się zachować na dłużej i nosić w sobie jeszcze po wyjściu z teatru, to znaczy że z powodzeniem realizujemy naszą misję.

Tyle idea, a w praktyce? W praktyce ten ponadczasowy plastyczny język tworzy siedmiu pracowników pracowni plastycznych, którzy wcielają w życie reżyserskie wizje. - Aż trudno uwierzyć, że tyle światów udało się wykreować w naszym niewielkim pokoiku. Maski, mniejsze obiekty wykonujemy w pracowni, ale z większymi bywa że zajmujemy korytarze i wtedy cały teatr staje się pracownią – mówi Maria Hodur, od lat pracująca w teatralnej pracowni plastycznej.

Chociaż maski i kostiumy to tradycja Groteski, plastycy nie stoją w miejscu. Owszem, wciąż używają podstawowych technik: gliny, papier mache, ale sięgają też np. po gąbkę z której rzeźbione są ludzkie postacie, styropian czy silikon. - Z tym ostatnim nie było łatwo. Testowaliśmy różne rodzaje, posiłkowaliśmy się You Tubem, wreszcie zamówiliśmy specjalny preparat, taki jaki wykorzystuje się w Hollywood. Udało się z niego wykonać np. kostium do spektaklu „Przemiany”, dzięki któremu młodziutka aktorka zamienia się w staruszkę.

Stworzyć taki kostium to sztuka, ale zagrać w nim to nie mniejsze wyzwanie. Jak tłumaczy Olga Przeklasa, teatr formy zawiesza aktorom poprzeczkę na innym poziomie niż ten dramatyczny. Nie raz okazuje się, że wyższym. - To teatr wymagający większej zwinności, miękkości ruchów, umiejętności „nadrabiania” ciałem, gdy twarz zasłonięta jest przez maskę – tłumaczy aktorka. - Ale w zamian za wysiłek otrzymuje się niemal nieograniczone pole do eksperymentów i rozwijania wyobraźni. W teatrze formy nie ma rzeczy, emocji, obrazu, którego nie dałoby się stworzyć.

Miejsce na dorosłą wyobraźnię

Chociaż dla wielu wspomnienia o spektaklach w Grotesce są wspomnieniami z dzieciństwa, Teatr zawsze podkreślał, że jest sceną nie tylko dla maluchów, ale i dla dorosłych. I to od początku. Za czasów Jaremów inscenizowano utwory m.in. Sławomira Mrożka, Tadeusza Różewicza, Konstantego Idefonsa Gałczyńskiego, Bertolda Brechta, Alfreda Jarrego, dziś na Scenie dla Dorosłych można zaś oglądać adaptacje utworów Sofoklesa, Moliera, Woltera, Juliusza Słowackiego, Michaiła Bułhakowa, Stanisława Lema. - Te spektakle które dostarczają nieco innego przeżycia niż te wystawiane np. w Starym Teatrze, czy Teatrze Ludowym. Tutaj widz wiele rzeczy musi sam sobie „domyślić”, zinterpretować, wyobrazić – mówi Przeklasa.

To również dorośli w dużej mierze są odbiorcami organizowanego przez Groteskę festiwalu Materia Prima. - Kiedy dziesięć lat temu startowaliśmy z naszym projektem , sami mieliśmy wątpliwości, czy uda nam się przebić do świadomości widowni w tej bogatej ofercie kulturalnych wydarzeń. Jednak zainteresowanie teatrem formy rozwija się z edycji na edycję. - mówi Weltschek. - Ludzie przychodzą do nas, bo tęsknią za teatrem, który daje nie tylko przestrzeń do refleksji, ale również radość.

Neoklasyka to nowa awangarda

Z okazji jubileuszu Groteska przygotowała m.in. płytę, na której 75 wierszy dla dzieci czyta 75 najwybitniejszych polskich artystów

.

A co z planami na przyszłość? Teatr rewolucji nie planuje. A przynajmniej nie będzie to rewolucja w stereotypowym rozumieniu tego słowa. - Pozostaniemy wierny idei naszych założycieli. Tak jak oni chcemy iść w poprzek tego, co przynosi współczesność – mówi dyrektor Weltschek. - O ile w przypadku Jaremów ten bunt oznaczał odpowiadanie surrealizmem na szarość socrealizmu, o tyle my na naskórkowość XXI wieku, chcemy odpowiadać klasyką. Bo dziś bycie awangardowym to bycie neoklasykiem.

GROTESKA TO:

- Jedna z najstarszych i najbardziej renomowanych scen lalkowych w Polsce. Została założony w 1945 roku przez wybitnych artystów teatru Zofię i Władysława Jaremów

- 500 spektakli i 100 tys. widzów rocznie

- organizator Wielkiej Parady Smoków, uznanej za trzecie, najbardziej rozpoznawalne wydarzenie kulturalne w Krakowie ( wg raportu „Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju”)

- warsztaty oraz konkursy dla dzieci, młodzieży i nauczycieli

- organizator Międzynarodowego Festiwalu Teatru Formy „Materia Prima”