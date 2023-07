Od 20 lipca darmowe Kino Pod Gwiazdami na terenach zielonych przy Przystani na Eisenberga w Krakowie

Lato to czas otwartych przestrzeni. Dlatego Centrum Młodzieży wraz z kinem Paradox wychodzą na zewnątrz, organizując letnie kino, które stanowi istotny punkt na wakacyjnej mapie wydarzeń kulturalnych miasta. Projekt jest realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego edycja 2022. Miejscem projekcji będzie łąka przy Przystani na Eisenberga. (ul. Filipa Eisenberga 4). Kino Pod Gwiazdami już od 20 lipca. Co obejrzymy?

Firmy z tej branży szukają pracowników

20 lipca

Nieznośny ciężar wielkiego talentu / reż. Tom Gormican / USA / 2021 / 105’ Legenda kina Nicolas Cage tonie w długach. Aby się z nich wykaraskać przyjmuje nietypową, ale intratną propozycję od swojego bogatego wielbiciela – Javiego Gutierreza. Ma być honorowym gościem na jego przyjęciu urodzinowym w luksusowej rezydencji. Szybko okazuje się, że panowie nadają na tych samych falach. Zapowiada się więc szampańska zabawa i nic nie zwiastuje kłopotów. Nawet to, że Javi ma szalenie wybuchowy temperament i niezdrową skłonność do przemocy i nielegalnych rozrywek. Przecież wszystko jest dla ludzi! Innego zdania są jednak tajni agenci amerykańskich służb, którzy składają Cage’owi propozycję nie do odrzucenia: ponieważ lekkomyślnie nawiązał właśnie przyjaźń z jednym z najniebezpieczniejszych ludzi na Ziemi, będzie musiał pomóc w ujawnieniu jego przestępczej działalności.

21 lipca

Boscy / reż. Mariano Cohn, Gastón Duprat / Hiszpania / 2021 /116’ Ekscentryczny milioner postanawia stworzyć film, dzięki któremu zapisze się w historii. Aby tego dokonać, sięga po najlepszych z najlepszych. Na fotelu reżysera zasiada więc równie słynna co kontrowersyjna Lola Cuevas (Penélope Cruz), która do głównych ról w filmie angażuje prawdziwe legendy w swoim fachu. Jej wybór pada na hollywoodzkiego amanta Félixa Rivero (Antonio Banderas)

oraz ikonę teatru Ivána Torresa (Oscar Martínez). Problem w tym, że obaj panowie, choć w swoich kategoriach osiągnęli i zdobyli już wszystko, cierpią na przerost ego i delikatnie mówiąc, nieszczególnie za sobą przepadają. Żeby sprostać zaskakującym pomysłom Loli, aktorzy z najwyższej półki będą musieli znaleźć jednak wspólny język i zmierzyć się z dziedzictwem własnych karier. Pytanie tylko, kto z nich pozostanie na placu boju, kiedy po raz pierwszy wybrzmi słynne: „Kamerai…akcja!”?

27 lipca

La La Land / reż. Damien Chazelle / USA / 2016 / 126’ Nagrodzony 6 Oscarami i okrzyknięty najpiękniejszym filmem dekady, musical Damiena Chazelle („Whiplash”) z parą najgorętszych młodych aktorów Hollywood – Emmą Stone i Ryanem Goslingiem. Mia jest początkującą aktorką, która, w oczekiwaniu na szansę, pracuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce. Gdy drogi tych dwojga przetną się, połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić to, co kochają. Miłość dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się wreszcie układać, coraz mniej jest czasu i sił dla siebie nawzajem. Czy uda im się ocalić uczucie, nie rezygnując z marzeń? 28 lipca

Najgorszy człowiek na świecie / Joachim Trier / Norwegia / 2022 / 128’

Julie wkrótce kończy trzydzieści lat i jest pełna życiowej energii, ale ma też pełno życiowych rozterek. Jest szczęśliwa z Akselem, utalentowanym i odnoszącym sukcesy zawodowe rysownikiem, ale ich spojrzenie na wspólną przyszłość nieco się różni. Kiedy na przypadkowej imprezie Julie poznaje Eivinda i spędza z nim całą noc, zaczyna zastanawiać się, czy ten młodszy od niej, pewny siebie i odrobinę szalony chłopak nie jest właśnie tym, czego potrzebuje w życiu.

3 sierpnia

Rejs / reż. Marek Piwowoski / Polska / 1970 / 65’

Tego filmu nie sposób opisać, trzeba go koniecznie obejrzeć - każdą minę, każdy grymas, sytuacjęposytuacji, kadr po kadrze. Na pokład wycieczkowego statku pływającego po Wiśle dostaje się pasażer na gapę. Kapitan bierze go za nowego instruktora kulturalno-oświatowego, a pasażer na gapę z ochotą wciela się w tę rolę. Organizuje spotkanie zapoznawcze, podczas którego rodzą się inicjatywy wielu imprez i zabaw.

Wniebowzięci reż. Andrzej Kondratiuk / Polska / 1973 / 44’

Jedna z lepszych komedii Andrzeja Kondratiuka z pamiętnym duetem Zdzisław Maklakiewicz - Jan Himilsbach w rolach głównych. Komedia to zresztą szczególna, bo oprócz autentycznego humoru, sporo tu nostalgii i materiału do nie zawsze wesołej refleksji. Bohaterami filmu są dwaj dojrzali mężczyźni, którym w życiu więcej się nie udało niż udało. Pewnego dnia dostają od losu niezwykłą szansę. Wygrywają dużą sumę w toto-lotka. Za uzyskane pieniądze postanawiają wybrać się w pierwszą w życiu podróż samolotem.

4 sierpnia

Piosenki o miłości / reż. Tomasz Habowski / Polska / 2021 / 90’ - z ukraińskimi napisami

Ona jest dziewczyną z bloku w małym mieście, on pochodzi z zamożnej, znanej warszawskiej rodziny. Ona kelneruje i śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu-aktorowi. Poznają się, gdy ona obsługuje przyjęcie, na którym on się bawi. Połączy ich miłość do muzyki, rozdzielą ambicje i marzenia. Kruche uczucie, które rodzi się między nimi, cały czas wystawiane jest na próbę: ona wciąż przed nim ucieka, on potrafi łgać jak z nut. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić? Ile razy w życiu możliwy jest bis? 10 sierpnia

Córka / reż. Maggie Gyllenhaal / USA, Izrael, Wielka Brytania, Grecja / 2021 / 122’

Leda (Olivia Colman), odnosząca sukcesy kobieta w średnim wieku, jedzie na wakacje do Włoch. Na miejscu przez przypadek poznaje młodą matkę, Ninę (Dakota Johnson), i jej ekscentryczną rodzinę. Spotkanie z Niną prowokuje Ledę do konfrontacji z własną przeszłością i problemami macierzyństwa. W obsadzie tego niezwykłego, chwytającego za serce, przewrotnego dramatu psychologicznego, zobaczymy laureatkę Oscara Olivię Colman, Dakotę Johnson, Jessie Buckley, Eda Harrisa i Petera Sarsgaarda.

11 sierpnia

Babyteeth / Shannon Murphy / Australia, USA / 2019 / 120’

Pełen humoru portret nastolatki, która uczy się przekraczać wszelkie granice w ekstremalny sposób. Milla, poważnie chora nastolatka (magnetyczna Eliza Scanlen), zakochuje się w Mosesie (Toby Wallace) - chłopaku z problemami. To zmienia ją i jej rodzinę. Rodzice (fenomenalnie grani przez Essie Davis i Bena Mendelsohna) dla ukochanej córki zrobią wszystko, pozwolą nawet Mosesowi z nimi zamieszkać. Okazuje się, że wraz z pierwszymi pocałunkami w Millę wstępuje nieznane dotąd pragnienie życia. Milla pokazuje rodzicom, Mosesowi i wszystkim wokół jak żyć, kiedy nie masz nic do stracenia.