Ochłodzenie na początku tygodnia. Ocieplenie na Święta

W poniedziałek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy i wschodzie. Okresami spodziewane są opady śniegu do 1-2cm, a w górach do 5-10cm. Temperatura od -1 st. C na Suwalszczyźnie, 1t. w centrum kraju do 4 st.na Pomorzu Zachodnim. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60km/godz., powodujący zawieje śnieżne.