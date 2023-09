Obsypany nagrodami na festiwalu w Gdyni thriller "Doppelganger. Sobowtór" w kinach od 29 września

- Moja postać to Janek Bitner, polski patriota – w takim dobrym wydaniu. Takiego chcieliśmy go stworzyć z Jankiem Holoubkiem i potrzebne nam to było, by zbudować zwrot w fabule. Jego polskość nagle zostaje podważona, między innymi właśnie przez Hansa, i to jest coś, co go dotyka, ale nie jest to bezpośrednia relacja – dodaje Tomasz Schuchardt.