Obsypane Złotymi Globami "Duchy Inisherin" w ramach cyklu SMAK czyli Spotkania Młodych Amatorów Kina w Kinie Pod Baranami

Business for Ukraine Center. Startuje program pomocowy dla ukraińskich firm w Polsce

"Duchy Inisherin" to opowieść o losach dwójki przyjaciół, którzy znają się od kołyski: Padraica (Colin Farrell) i Colma (Brendan Gleeson). Akcja filmu rozgrywa się na malowniczej wyspie położonej na zachód od wybrzeży Irlandii. Pewnego dnia dalsza przyjaźń mężczyzn staje pod znakiem zapytania, gdy Colm niespodziewanie postanawia ją zakończyć.

Ta osadzona w latach 20. XX wieku na fikcyjnej irlandzkiej wyspie tragikomedia, przypomina jednocześnie ludową baśń, przypowieść o ludzkiej tendencji do konfliktów oraz wnikliwy portret rozpadającej się przyjaźni. Znakomite dialogi idą tu w parze z gęstą od absurdów atmosferą oraz zdjęciami Bena Davisa, przywodzącymi na myśl klimat rodem z westernu.

Zaskoczony Padraic za wszelką cenę chce zrozumieć co się stało i odzyskać kontakt z dawnym przyjacielem. W jego staraniach wspierają go siostra Siobhan (Kerry Condon) i znajomy młodzieniec o imieniu Dominik (Barry Keoghan). Niestety wszelkie wysiłki Padraica spełzają na niczym, a niewzruszony Colm jest coraz bardziej zdeterminowany, by zakończyć niechcianą relację.