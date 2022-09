Obrońca Wisły Igor Łasicki: To nie do pomyślenia, co zrobiliśmy. Tak awansu do ekstraklasy się nie wywalczy

- To co dziś zrobiliśmy, to jest nie do pomyślenia, żeby w taki sposób stracić punkty. Dwa stałe fragmenty gry w meczu z Chrobrym w Głogowie, trzy stałe fragmenty dziś i nie zdobywamy żadnego punktu. Czeka nas analiza i poważne rozmowy, bo tak nie może być dalej. Musimy się wziąć w garść, bo inne drużyny może jeszcze nie zaczynają nam uciekać, ale już nadrabiają punkty. Musimy zacząć wygrywać, szczególnie u siebie - mówił Igor Łasicki.

Przekonywał, że na pewno na postawę wiślaków nie wpłynęła presja związana z koniecznością wygrywania i liczną widownią, bowiem na trybunach zasiadło 17 tys. widzów.

- Nie można mówić, że to przez presję. Kibice dodają nam pozytywnej energii, robią świetną robotę. My się nie odpłaciliśmy grą na boisku. Źle to wygląda. Ciężko cokolwiek powiedzieć, jak się tak przegra mecz - skomentował Łasicki.