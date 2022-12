Obok mostu Dębnickiego w Krakowie stanęła choinka. Ozdoby powiesili na niej mieszkańcy Ewa Wacławowicz

Kilkumetrowa sosna, która stoi przy Moście Dębnickim w Krakowie, zamieniła się w najprawdziwszą choinkę. Póki co nie ma na niej światełek, ale są bombki, wstążki i anioły. Ozdoby osobiście zawiesili mieszkańcy... Dębnik, choć akcja skierowana jest do wszystkich. Jeśli jednak macie ozdoby, które chcielibyście na drzewku zawiesić, a nie możecie tego zrobić osobiście przynieście je do biura Fundacji Kocham Dębniki.