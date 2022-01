Obejrzyj wcześniej nagradzane filmy. Krakowskie Kino Pod Baranami zaprasza na styczniowe przedpremiery

"Córka" to debiut reżyserski uznanej aktorki, Maggie Gyllenhaal. Oparte na bestsellerowej powieści Eleny Ferrante dzieło skupia się na mrocznych aspektach macierzyństwa i małżeńskiego życia. W rolach głównych: hipnotyzująca Olivia Colman ("Faworyta", serial "The Crown") oraz Dakota Johnson. "Córka" zdobyła już szereg nagród i kilkadziesiąt nominacji, w tym nagrodę za scenariusz na festiwalu w Wenecji, trzy Gotham Awards (w tym dla najlepszego filmu!), dwie nominacje do Złotych Globów i cztery do Film Independent Spirit Awards. Tym samym "Córka" stała się jednym z najważniejszych kandydatów w Oscarowym wyścigu.