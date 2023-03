O wirtualnych światach w kinie Kijów. Konferencja „Metaświaty 2023"

Inspiracją do stworzenia wspólnej przestrzeni dla ludzi interesujących się szeroko rozumianą tematyką przełomowych technologii były dwie publikacje: „Metaświat. Prawne i techniczne aspekty przełomowych technologii” pod redakcją dr Zbigniewa Okonia i mec. Romana Biedy oraz „Listy Minotaura do Zakażonych” prof. Andrzeja Bednarczyka. Publikacje ukazują zupełnie różne podejście do tematyki, a autorzy w trakcie konferencji opowiedzą więcej o motywacji do ich stworzenia.

Uczestnicy konferencji rozmawiać będą o sztucznej inteligencji, metaverse oraz kryptografii i tokenach, a wśród uczestników pojawią się artyści, naukowcy, prawnicy, futurolodzy i twórcy innowacji. Gościem specjalnym będzie Jarosław Królewski z Synerise, najszybciej rozwijającej się w Europie firmy zajmującej się AI.

Na konferencji „Metaświaty 2023" zaprezentowany zostanie zrekonstruowany w wersji cyfrowej, model 3D modernistycznego Kina Kijów według projektu sprzed 55 lat. Wirtualne kino jest pierwszym zabytkowym budynkiem w Polsce, które trafi do Eska World – pierwszego polskiego metaverse. Za projekt odpowiada tworzony przy krakowskim ASP Instytut Sztuk Progresywnych.