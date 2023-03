O tyle prezydent Krakowa chce podnieść ceny biletów MPK. Pasażerowie nie będą zadowoleni

Jak przypominają urzędnicy miejscy, dwa lata temu powstał komitet sterujący, który przygotował niezbędne zapisy i analizy do wdrożenia zintegrowanego systemu transportu metropolitalnego Krakowa. Teraz te prace muszą zostać zaakceptowane przez Radę Miasta Krakowa.

Kolejna dyskusja Radnych Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia biletu metropolitalnego, który w aglomeracji krakowskiej uprawniałby do podróżowania koleją, a także tramwajami i autobusami. Radni…

Pierwszy projekt przygotowanej uchwały mówi o wprowadzeniu do taryfy biletowej biletu okresowego metropolitalnego, który pozwala za 109 zł podróżować tramwajami, autobusami oraz koleją na terenie Miasta Krakowa. Bilet metropolitalny w tej cenie jest wyłączenie dla pasażerów posiadających status mieszkańca w Karcie Krakowskiej.

Druga uchwała wprowadza podwyżkę i podział na bilet sieciowy na obecnie funkcjonujących zasadach, tzn. podróżowanie autobusami i tramwajami za 109 zł, gdzie radni mogą korygować stawkę. W drugiej części uchwały przygotowany został również osobny bilet miesięczny metropolitalny – jego koszt to wypracowane wspólnie z innymi gminami 159 zł. Bilet ten upoważniać będzie do podróżowania tramwajami, autobusami oraz koleją na terenie Krakowa.

Inną proponowaną ważną zmianą w przypadku złożonych projektów jest to, że opłata dodatkowa za nieposiadanie ważnego biletu do przejazdu komunikacją publiczną wzrośnie z 240 zł do 300 zł.

Wprowadzenie bonifikaty w wysokości 50 proc. będzie możliwe wyłącznie w przypadku, kiedy pasażer opłaci nałożoną na niego opłatę na miejscu. W przypadku opłacenia opłaty dodatkowej w ciągu najbliższego tygodnia, pasażer będzie musiał pokryć już 70 proc. pełnej kwoty.