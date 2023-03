O Japonii u progu nowoczesności opowiada nowa wystawa w Kamienicy Szołayskich Anna Piątkowska

Wystawa „Tradycja japońskiego ubioru. Formy i przemiany od około 1900 roku do lat 60.”, to pierwsza z trzech odsłon cyklu „Japonia u progu nowoczesności. Design i wzornictwo ubiorów od około 1900 roku do lat 60. na przykładzie darów współczesnych w Muzeum Narodowym w Krakowie”, przybliżającego klasyczne japońskie stroje oraz motywy charakterystyczne dla tej niezwykłej wschodniej tradycji. Opowieść o japońskich strojach potrwa do końca roku.