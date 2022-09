O ile podrożeją karnety narciarskie przy rosnących cenach energii? Pierwsze stacje w Małopolsce już podają ceny. Duże podwyżki Redakcja Kraków

To pytanie zadają sobie dziś wszyscy miłośnicy białego szaleństwa. O ile podrożeją w sezonie zimowym 2022/2023 ceny skipassów? Podwyżki przez dynamiczny wzrost cen energii są nieuniknione, otwarcie mówią o tym właściciele stacji narciarskich, ale szacunkowych cen karnetów do tej pory nikt nie podawał. Teraz już mniej więcej wiemy, czego się spodziewać, bo swoje całoroczne karnety zaczęły sprzedawać znane i popularne małopolskie stacje zrzeszone w tzw. Grupie Pingwina. Tutaj koszt w porównaniu do zeszłego roku wzrósł w zależności od wariantu nawet o 100 procent. Ceny można zobaczyć poniżej.