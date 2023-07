O co zadbać przed ślubem? Mamy dla Was podpowiedzi!

W każdy związek wchodzimy pełni nadziei. A kiedy już decydujemy się na ślub, pragniemy, by stał się wydarzeniem absolutnie wyjątkowym. Jak przygotować idealne ślub i wesele? Mamy dla Was kilka podpowiedzi, jak zorganizować ślub marzeń i wesele, które wszyscy będą długo wspominać.

Jeśli chcemy, aby miejsce, gdzie odbędzie się uroczystość prezentowało się wyjątkowo, musimy pomyśleć o kwiatach. W przypadku ślubu, niepowtarzalne kwiatowe kompozycje muszą być nie tylko piękne, ale i trwałe. I takie właśnie idealne kwiaty, zapewni Kwiaciarnia i Pracownia Florystyczna Klaudia Pustułka. Przygotowanie kościoła, sali weselnej, kwiatów do butonierek czy wreszcie bukietu dla panny młodej – wszystko przygotują perfekcyjne, i, co istotne, w cenach życzliwych dla kieszeni. Wyjątkowe kompozycje kwiatowe będą prezentowały się wspaniale i zapewnią idealną oprawę ceremonii. Stworzą dla Was bukiety i dekoracje dokładnie takie, jakie sobie wymyślicie. Takie Kwiatki skomponują kwiatową kompozycję tak wyjątkowo, że najważniejszy dzień w życiu będzie też najpiękniejszym dniem. Czy to ślubny bukiet, czy wianek, czy dekoracje samochodu i sali weselnej – kwiaty są świeże i piękne. Wybrana sceneria nie stanowi problemu. Lubicie ozdoby w stylu boho? Dekoracje kościoła będą zapierać dech w piersiach. Odpowiadają Wam romantyczne dekoracje? Ozdobienie sali weselnej będzie mistrzowskie. Dzięki temu Wasz dzień ślubu uzyska wyjątkowy efekt.

Ślub jak z bajki marzy się niejednej Młodej Parze. Magiczne kompozycje kwiatowe, czarowanie z w rozmaitych kolorystykach i spełnianie kwiecistych marzeń to domena jednej z krakowskich pracowni florystycznych. Według opinii klientów praca z tą pracownią florystyczną to w istocie bajka! Sprawdźcie sami - Ślubna Bajka

Czym do ślubu?

Pixabay Na ślub trzeba zajechać z fasonem. Wybór samochodu zależy przede wszystkim od gustu Pary Młodej. Samochody do ślubu, podobnie jak suknia, kwiaty czy ślubne dodatki, powinny być przede wszystkim dopasowane do stylu uroczystości. W Annbus wiedzą, że auto do ślubu ma być eleganckim i stylowym elementem wydarzenia. Pamiętajmy, że transport w dniu uroczystości musi być punktualny i niezawodny, a para młoda ma przyjechać do urzędu lub kościoła z efektem „wow!”. Annbus zapewnia profesjonalny i bezpieczny transport także dla gości weselnych.

Złoty krążek. Obrączki wybierz wcześniej

Obrączka jest symbolem oddania i wierności. Jej kształt – okręgu, który nie posiada ani końca ani początku – ma obrazować wieczność, nieskończoną miłość i trwałość związku zakochanych ludzi. Obrączka jest na całe życie. Warto uzgodnić wcześniej, jakie obrączki nam się podobają, i zarazem uniknąć nerwów i problemów w ostatniej chwili. Duży wybór obrączek ślubnych znajdziecie na https://roren.pl/.

Wybierając obrączki, należy wziąć pod uwagę tryb życia, jaki prowadzimy, ponieważ często w ogóle nie będziemy zdejmować obrączki. Trwałość materiału ma tu najwyższe znaczenie. Na rynku dostępnych jest wiele obrączek ślubnych wykonanych z tytanu, palladu, platyny czy srebra. Jednak najbardziej lubianym i najczęściej wybieranym niezmiennie pozostaje złoto.

Wesele z fajerwerkami

Wesele nie musi być nudne i przewidywalne. Pierwszy taniec w dymie? Fontanna iskier? Jeżeli chcecie, by wesele było inne niż wszystkie, skorzystajcie z oferty firmy Magia Atrakcji. Profesjonaliści zajmą się od „a” do „zet” waszym wyjątkowym dniem.

Barman zrobi niesamowite drinki, zespół muzyczny lub DJ zagra to, co chcecie, fotograf lub kamerzysta utrwali dla was te niesamowite chwile,a na sam koniec szofer odwiezie waszych gości do domu. Pixabay

Dodatkowe atrakcje dla gości. Fotobudka to jest to!

Coraz częściej na weselach państwo młodzi zapewniają gościom atrakcje, jak fotobudka, czy fotolustro. Jeżeli zdecydujecie się na takie rozwiązanie zajrzyjcie na stronę https://weselni.eu/.

Dzięki obecności animatora, zabawa będzie przebiegała bez żadnych zakłóceń. Animator będzie czuwał nad świetną zabawą gości oraz nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu. Niesamowita pamiątka ze wspólnych chwil!

Zatrzymaj ślubne wspomnienia w kadrze

Ślub i wesele to najszczęśliwsze dni w życiu każdej pary młodej. Warto je oczywiście zatrzymać w kadrze. Dobra fotografia ślubna to pamiątka na całe życie. Warto zajrzeć, jak to robi https://www.close-up.com.pl/.

Ślub w klimatycznym drewnianym kościele, czy w plenerze? Pamiątkowe zdjęcia na szczycie gór czy… polu rzepaku? Jedno jest pewne – ten wyjątkowy dzień trzeba udokumentować. I tutaj z pomocą przychodzą fachowcy, którzy zatrzymają w kadrze zarówno sakramentalny moment, jak też wspaniałą weselną zabawę. A po czasie zrobią świetną sesję ślubną w plenerze lub tam, gdzie chcecie. Pixabay

O czym jeszcze trzeba pamiętać organizując ślub i wesele?

Lista gości. Tworząc listę gości, których chcecie zaprosić na swoje wesele, warto abyście pod uwagę wzięli także potrzeby swoich rodziców. Zdarza się, że mają oni zobowiązania dotyczące uczestnictwa w tego typu uroczystościach, w stosunku do znajomych i krewnych. Będzie im miło, jeżeli zapytacie ich, czy są osoby, na zaproszeniu których naprawdę im zależy.

Zaproszenia ślubne. Rozdawajcie je ze znacznym wyprzedzeniem i pamiętajcie, aby do starszych osób trafiły w formie drukowanej. Dla pokolenia naszych babć i dziadków to bardzo istotne. Dopiero kiedy dostaną zaproszenia w wersji papierowej będą pewni, że faktycznie zostali zaproszeni. Dalszą rodzinę możecie powiadomić o ślubie i weselu listownie, natomiast najbliższych należy potraktować w sposób szczególny, zapraszając ich osobiście. Do adresatów zaproszenia powinny dotrzeć najpóźniej 21 dni przed samym wydarzeniem, ale najlepiej widziane jest dostarczenie ich 2 miesiące wcześniej. Partnerzy Tematu Tygodnia:

