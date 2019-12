Nożownik z Nowej Huty zatrzymany. Ofiara miała przeciętą tętnicę

Według ustaleń śledczych, wczoraj około godz. 18 na przystanku przy ulicy Dunikowskiego czekał 27-letni mężczyzna. Kiedy podjechał tam autobus linii 123, wysiadł z niego 25-latek. Między mężczyznami doszło natychmiast do bójki, w trakcie której młodszy z mężczyzn wyjął nóż i ugodził przeciwnika w nogę. Po zadaniu ciosu 25-latek uciekł, a ranny 27-latek podszedł po pomoc do pobliskiego sklepu, skąd został zabrany pogotowiem do jednego z krakowskich szpitali. Tam przeszedł operację ratującą życie – miał bowiem przeciętą tętnicę udową.

- Na miejscu błyskawicznie pojawili się policjanci. Przez kilka godzin kryminalni z VII komisariatu prowadzili intensywne czynności. Ustalali i rozpytywali świadków, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i penetrację okolicy, gdzie znaleźli i zabezpieczyli porzucony przez sprawcę nóż. Mundurowi przeczesywali także teren w poszukiwaniu 25-latka, użyli także psa tropiącego - relacjonuje Sebastian Gleń, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.