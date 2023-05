Nowym rektorem Politechniki Krakowskiej został prof. Andrzej Szarata Aleksandra Łabędź

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata został wybrany nowym rektorem Politechniki Krakowskiej. W wyborach uzupełniających, które odbyły się w piątek 12 maja 2023 r., dotychczasowy dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, pokonał jedynego kontrkandydata – prof. Dariusza Bogdała. Nowy rektor obejmuje funkcję z dniem wyboru i będzie ją sprawował do końca trwającej obecnie kadencji 2020-2024 tj. do 31 sierpnia 2024 r. Wybory uzupełniające odbyły się na Politechnice Krakowskiej w związku ze śmiercią dotychczasowego rektora prof. Andrzeja Białkiewicza w marcu tego roku. - To dla mnie ogromny zaszczyt i wielka odpowiedzialność - powiedział po wyborze rektor-elekt Politechniki Krakowskiej.