Nowy żłobek dla dzieci w Krakowie – Swoszowice zyskają miejsca dla maluchów

- Powstaną dojazd i dojścia do ulicy Wróblowickiej, przebudowana będzie część oświetlenia terenu należącego do KS Wróblowianka. W ramach zadania przewiduje się budowę szczelnych zbiorników na deszczówkę, gdzie gromadzona będzie woda wykorzystywana do podlewania terenu klubu, a także ogródka dla dzieci. Warto wiedzieć, że w tym rejonie planowana jest też budowa tężni solankowej, przy której powstanie plac zabaw. Będą mogły z niego korzystać także maluchy uczęszczające do żłobka – wyliczają krakowscy urzędnicy.