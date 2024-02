Nowy zawodnik w Cracovii. Islandczyk David Kristjan Olafsson podpisał kontrakt

Jest lewym obrońcą/wahadłowym, ma 28 lat i grał ostatnio w szwedzkim klubie Kalmar FF z którym związany jest umową do 31 grudnia tego roku. Cracovia by go pozyskać, musi więc wyasygnować jakieś środki. Wycena tego zawodnika na portalu transfermarkt to 500 tys. euro.

Olafsson w minionych rozgrywkach zagrał w 30 spotkaniach ligowych - wszystkie od pierwszej do ostatniej minuty! Kalmar w rozgrywkach uplasowało się na szóstym miejscu. Grał też w dwóch meczach Pucharu Szwecji i w dwóch spotkaniach kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. Olafsson jest reprezentantem Islandii, w której zagrał 15 razy, zdobywając 1 gola (ostatnio zagrał w marcu 2023 r przeciwko Liechtenstainowi w eliminacjach mistrzostw Europy, zdobywając właśnie tego gola i notując asystę).

Islandczyk grał w rodzimych zespołach Breidablik, Augnablik, w 2019 roku przeniósł się do norweskiego Aalesud, a dwa lata temu w styczniu przeszedł do Kalmar bez sumy odstępnego.