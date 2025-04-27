Nowy wideorejestrator Prido X8 4K Wi-Fi GPS pokazany na Poznań Motor Show 2025

Rozdzielczość 4K i FullHD
Prido X8 4K Wi-Fi GPS wyposażono w przednią kamerę, która rejestruje obraz w rozdzielczości 4K (3840x2160 pikseli), co gwarantuje wyjątkową jakość i szczegółowość nagrań. Dzięki temu możliwe jest dokładne odwzorowanie sytuacji na drodze – od tablic rejestracyjnych po warunki otoczenia, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych czy przy dużej prędkości. Tylna kamera, dołączona do zestawu, nagrywa w jakości FullHD (1920x1080 pikseli), co w zupełności wystarcza do precyzyjnego monitorowania przestrzeni za pojazdem.
Taka konfiguracja – połączenie kamery przedniej 4K oraz tylnej FullHD – umożliwia kompleksowe rejestrowanie sytuacji drogowych z przodu i z tyłu pojazdu, co znacząco zwiększa poczucie bezpieczeństwa kierowcy.
Kamera cofania i linie pomocnicze
Tylna kamera w Prido X8 pełni również funkcję kamery cofania. Po podłączeniu jej do instalacji świateł wstecznych, rejestrator automatycznie przechodzi w tryb cofania w momencie wrzucenia biegu wstecznego. Na ekranie pojawia się wówczas obraz z tylnej kamery uzupełniony o kolorowe linie pomocnicze, które ułatwiają zlokalizowanie przeszkód oraz precyzyjne parkowanie nawet w trudnych warunkach.
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Pełnoekranowy dotykowy wyświetlacz w lusterku
Wideorejestrator Prido X8 4K Wi-Fi GPS charakteryzuje się eleganckim designem – cała powierzchnia lusterka została zagospodarowana jako ekran dotykowy o przekątnej 9,66 cala (24,54 cm). Wyświetlacz oferuje wysoką rozdzielczość oraz błyskawiczny czas reakcji na dotyk, co czyni obsługę intuicyjną i wygodną. Można z niego korzystać zarówno w czasie rzeczywistym, obserwując obraz z kamer, jak i podczas przeglądania zapisanych nagrań. Ekran umożliwia także przełączenie w tryb klasycznego lusterka, dezaktywując wyświetlacz lub uruchamiając wygaszacz ekranu.
Wi-Fi 6 – szybki transfer i nowa aplikacja Prido GO
Jednym z najważniejszych ulepszeń w modelu X8 jest zastosowanie nowoczesnego modułu Wi-Fi 6, który zapewnia nawet kilkukrotnie szybszy transfer danych w porównaniu do poprzednich wersji. Dzięki temu przesyłanie nagrań z kamery na smartfona jest znacznie szybsze i wygodniejsze. Kamera współpracuje z bezpłatną aplikacją mobilną Prido GO, dostępną zarówno na systemy Android, jak i iOS. Aplikacja umożliwia przeglądanie nagrań, zmianę ustawień kamery oraz zarządzanie plikami bez konieczności użycia komputera czy kabla.
Moduł GPS
Każdy egzemplarz wideorejestratora Prido X8 wyposażony jest w zewnętrzny moduł GPS, który rejestruje dane dotyczące prędkości oraz położenia pojazdu. Funkcja ta ma szczególne znaczenie w kontekście wypadków i kolizji – umożliwia bowiem odtworzenie trasy oraz warunków, w jakich doszło do zdarzenia. Dane GPS mogą stanowić ważny materiał dowodowy przy dochodzeniu roszczeń ubezpieczeniowych.
Sterowanie głosowe
Prido X8 4K Wi-Fi GPS obsługuje funkcję sterowania głosowego, co pozwala kierowcy na zmianę podstawowych ustawień i funkcji kamery bez konieczności odrywania rąk od kierownicy czy spuszczania wzroku z drogi. System rozpoznaje proste komendy głosowe, co znacząco zwiększa komfort użytkowania i podnosi poziom bezpieczeństwa podczas jazdy.
Zaawansowane tryby parkingowe
Nowy wideorejestrator Prido obsługuje trzy tryby pracy w trybie parkingowym:
- klasyczny – kamera aktywuje się, gdy wbudowany czujnik G-Sensor wykryje wstrząs lub uderzenie;
- timelapse – urządzenie rejestruje klatki w dłuższych odstępach czasu, tworząc film poklatkowy przedstawiający przebieg zdarzeń wokół pojazdu;
- tryb ciągłego nagrywania – kamera pracuje bez przerwy, nawet gdy silnik pojazdu jest wyłączony.
Do prawidłowego działania trybów parkingowych wymagany jest moduł stałego zasilania Prido Hardwire Kit HK2 (dostępny osobno).
- Nowy wideorejestrator Prido X8 4K Wi-Fi GPS to odpowiedź na realne potrzeby współczesnych kierowców – świadomych, wymagających, myślących o bezpieczeństwie w kategoriach inwestycji, a nie kosztu. Wysoka jakość nagrań 4K, niezawodna łączność przez Wi-Fi 6, rozbudowane tryby parkingowe i intuicyjna obsługa dotykowa to tylko część tego, co oferuje nasz najnowszy model – komentuje Irina Lastovjak, Marketing Manager marki Prido.
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Najważniejsze cechy Prido X8 4K Wi-Fi GPS:
- przednia kamera 4K (3840x2160 px) + tylna kamera FullHD (1080p);
- funkcja kamery cofania z kolorowymi liniami pomocniczymi;
- dotykowy ekran 9,66 cala – cała powierzchnia lusterka;
- moduł Wi-Fi 6 i aplikacja Prido GO (Android/iOS);
- zewnętrzny moduł GPS – rejestracja prędkości i lokalizacji;
- sterowanie głosowe – wygodna obsługa podczas jazdy;
- trzy tryby parkingowe (wymagają modułu Prido HK2).
Sugerowana cena detaliczna producenta - 689 złotych.