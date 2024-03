Nowy wiadukt w Krakowie. Kolejarze pokazują efekt pracy. Zaskakujący? (AM)

- Na ul. Zielony Most nowy wiadukt zwiększył bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Pod betonową konstrukcją wygospodarowano więcej miejsca na chodniki i szerszą jezdnię - chwalą się kolejarze z PKP PLK. I pokazują na zdjęciach efekt prac! Jak oceniacie to, co na nich widać?