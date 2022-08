Nowy teledysk krakowskiej piosenkarki Kaśki Sochackiej do singla „Spaleni słońcem”

Piosence „Spaleni słońcem” towarzyszy teledysk w reżyserii Nataszy Parzymies, znanej z sukcesu obyczajowego serialu „Kontrola”, którego pierwszy odcinek nakręciła w wieku 18 lat jako pracę zaliczeniową na studia w Warszawskiej Szkole Filmowej. Obrazek do klipu to autorska wizja artystki, która przedstawiła różne emocje bohaterki. W roli głównej wystąpiła Sylwia Gola. Kaśka Sochacka pochodzi ze śląskiej wioski Pradła. Wychowywała się w muzykalnej rodzinie. Jej ojciec grał na gitarze, a matka była opiekunką Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Kroczycka, w którym śpiewały i tańczyły jej dzieci – przyszła piosenkarka, jej siostra Małgorzata oraz bracia Łukasz i Rafał. Kiedy skończyła liceum w Zawierciu, przyjechała do Krakowa, aby studiować na tutejszym Uniwersytecie Ekonomicznym.

Lecz to nie rachunki były jej w głowie – bo właśnie pod Wawelem skrzyknęła pierwszy swój zespół i zaczęła występować w lokalnych klubach. Przełomem w jej karierze okazało się uczestnictwo w telewizyjnych programach „Mam talent!” i „Must Be The Music”. Choć nie wygrała żadnego z nich, przy okazji drugiego zwrócił na nią uwagę łowca talentów – Paweł Jóźwicki. Zauroczony jej głosem, zaproponował nagranie debiutanckiego albumu i wydanie go nakładem swej wytwórni Jazzboy.

Praca nad debiutancką płytą przeciągnęła się w czasie. Najpierw usłyszeliśmy więc single Kaśki – „Trochę tu pusto” i „Wiśnia”. Ten drugi dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów Trójki. I dopiero wtedy poznaliśmy cały album piosenkarki – „Ciche dni”. Jego uzupełnieniem okazała się wydana w ubiegłym roku płyta "Ministory". Obecnie Kaśka Sochacka koncertuje w Polsce promując oba wydawnictwa.