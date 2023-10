Nowy stadion Wieczystej Kraków jednak na ekstraklasę! Budowa już za chwilę. Plany ujawnił... Michał Pazdan

Michał Pazdan, były filar obrony reprezentacji Polski, piłkarzem Wieczystej jest od czerwca. Został kapitanem drużyny, no i jej nową twarzą – po tym, jak piłkarską karierę zakończył Sławomir Peszko (OK, teraz wrócił w roli trenera), a Radosław Majewski odszedł z Wieczystej. Te nazwiska nie przez przypadek przywołujemy, bo zarówno „Peszkin” jak i „Maja” w czasach gry w Wieczystej dali się zaprosić Filipowi Nowobilskiemu, prowadzącemu kanał „Duży w maluchu”, na przejażdżkę małym fiatem i ciekawie poopowiadali swoje historie.

Pazdan odparł: - To znaczy ja ci powiem tak: bardzo bogaty... To znaczy jest właściciel, który naprawdę chce coś zrobić.

Na stadionie Wieczystej oglądał go Kulesza. Teraz Probierz powołał do reprezentacji

Wieczysta Kraków - nowy stadion

Powiększenie trybun to niewątpliwie otwarcie furtki do tego, by w przyszłości na Wieczystej mogła grać ekstraklasa. W tym przypadku wystarczające jest jednak 4500 miejsc (a przepisy warunkowo dopuszczają możliwość gry na mniejszym obiekcie).

W listopadzie krakowski Zarząd Infrastruktury Sportowej ma dysponować już pełną dokumentacją potrzebną do przebudowy kompleksu Wieczystej, aby można było złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. I klub przygotowuje się na taki scenariusz, w którym prace rozpoczną się po zakończeniu tej rundy, a w 2024 roku Wieczysta nie zagra żadnego meczu przy Chałupnika.

Tak miała wyglądać jedyna trybuna nowego stadionu Wieczystej według koncepcji zaprezentowanej w sierpniu 2022 roku. Konstrukcja miała pomieścić nieco ponad 2100 miejsc

Wszystko wskazuje więc na to, że wiosną o awans do II ligi drużyna będzie walczyła, rozgrywając mecze w roli gospodarza na wynajmowanym stadionie. I nawet w Dzielnicy III, na terenie której znajduje się KS Wieczysta, jest obiekt, który spełnia kryteria licencyjne III ligi – to stadion Prądniczanki Kraków. Wieczysta wynajmuje go na zimowe treningi, czasem na mecze drugiej drużyny. Pytanie, czy zdecyduje się na regularne rozgrywanie meczów na sztucznej nawierzchni.