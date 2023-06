Nowy spektakl Starego Teatru opowie o uzależnieniach. Reżyseruje Luk Perceval

"Życie jest w porządku, to my nie umiemy w życie” – mówi Tyrone, niespełniony aktor, wlewając w siebie kolejną szklankę whisky w najnowszym spektaklu Starego Teatru „Pewnego długiego dnia” w reż. Luka Percevala na podstawie „Long Day’s Journey into Night” Eugene’a O’Neilla.

„Long Day’s Journey into Night” –klasyka amerykańskiego dramatu Eugene’a O’Neilla z 1941 roku, przedstawiająca studium upadku rodziny pogrążonej w uzależnieniach i kłamstwie. Sztuka porusza wątki autobiograficzne tak realistycznie, że autor zakazał jej publikacji za życia w trosce o pamięć o bliskich, na których wzorowane są postacie. Sztukę wystawiono dopiero w 1956 roku, trzy lata po jego śmierci. Z miejsca stała się wydarzeniem, a O’Neill otrzymał za nią pośmiertnie Nagrodę Pulitzera.

„Pewnego długiego dnia” w reżyserii Luka Percevala ma być - jak zapowiada Stary Teatr - interpretacją współczesnego świata widzianą przez prymat uzależnień.