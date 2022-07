Nowy Sącz. Piękne Miss Supranational w strojach narodowych. Internauci pytają, czy... to nie za ciężkie? Remigiusz Szurek

W trakcie piątkowego finału konkursu Miss Supranational 2022, który odbywał się w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu zgromadzonej publiczności na telebimach pokazano kandydatki paradujące w strojach narodowych. Pokaz wzbudził ogromne emocje zwłaszcza wśród internautów, którzy chętnie komentowali oryginalne narodowe stroje poszczególnych uczestniczek konkursowych zmagań. Zabawna konwersacja wywiązała się pod zdjęciem reprezentantki Trynidadu i Tobago Christin Coeppicus. „Czy to nie za ciężkie?” - napisała internautka. „My jesteśmy przyzwyczajeni do noszenia strojów takiego kalibru, a nawet większych” – padła odpowiedź. Ostatecznie Miss Supranational 2022 została reprezentantka RPA Lalela Mswane. Polka Agata Wdowiak awansowała do czołowej dwunastki. A już dziś o godz. 20 konkurs Mister Supranational.