Nowy przystanek PKP Kraków Grzegórzki. Zrobili schody i już jest awantura

"Przy przystanku Kraków Grzegórzki pojawiają się nowe elementy infrastruktury dla podróżnych. Widać już pierwszy ciąg schodów, którymi będzie można dostać się na perony od strony Kazimierza. Przystanek gotowy do eksploatacji będzie w połowie przyszłego roku" - podaje PKP PLK.

I posypały się komentarza:

"Brak schodów ruchomych na tym przystanku to jest, cytując klasyka, "jakieś... nieporozumienie". Natomiast brak nawet wind od strony Kazimierza to już po prostu zwyczajny skandal"

"To że nie będzie zadaszonych ruchomych schodów to jakiś żart. Mi nie robi to różnicy bo czy są czy by ich nie było to i tak bym skorzystał ze zwykłych ale starsi ludzie to już inna bajka"

"Pomijając już wszystkie słuszne uwagi wyżej komentujących to dodałbym jeszcze to, że szerokość tych schodów chyba niezbyt jest dostosowana do natężenia ruchu pieszych, które tam się powinno pojawić"