Nowy piłkarz Wisły Kraków Sebastian Ring. Zdarza się, że w trakcie meczu cały w środku płonie

Zacznijmy od tych ostatnich, niepokojąco brzmią bowiem doniesienia ze Szwecji o wybuchowym charakterze 26-latka. Żeby nie mnożyć wątpliwości, od razu uściślijmy, że nie chodzi o jakiekolwiek pozaboiskowe wyskoki. Na co dzień Ring jest bowiem bardzo poukładanym, wywodzącym się ze sportowej rodziny człowiekiem (o tym za chwilę). Rzecz w tym, że ma kłopoty z temperowaniem swoich zapędów w ogniu walki z rywalami. Zbyt często nie tylko fauluje, ale wdaje się też w dyskusje z sędziami. Efekt? Mnóstwo kar w postaci żółtych kartek i wymuszone pauzy.

To o czym piszemy nie wynika z naszych obserwacji, bo transmisji telewizyjnych z ligi szwedzkiej nie śledzimy. Tę historię zaczerpnęliśmy z publikacji, która pojawiła się na stronie kalmarff.se 13 października tego roku. Autorem rozmowy z piłkarzem jest Peter Ahlen, który wylicza na początku, że pierwsze zawieszenie z powodu nadmiaru kartek spotkało Ringa w 15. kolejce Allsvenskan, a następne już po kolejnych sześciu kolejkach (w sumie 9 kartek w 28 meczach, ale – co ma znaczenie – ani jednej czerwonej). Skoro zajęła się tym nawet oficjalna strona klubowa, to znaczy, że jakiś problem jest.