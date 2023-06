Nowy kryminał krakowskiego dziennikarza Pawła Fleszara. "Piekło-niebo" już w księgarniach Paweł Gzyl

"Piekło-niebo" Materiały prasowe

Do księgarń trafił nowy kryminał krakowskiego dziennikarza Pawła Fleszara - "Piekło-niebo". To drugie dzieło pisarza po wydanej cztery lata temu "Powodzi". I tym razem tłem do policyjnego thrillera jest Gród Kraka.