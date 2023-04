Nowy hotel w Krakowie w stuletniej kamienicy. Wkrótce otwarcie obiektu przy ul. Królewskiej. Po sąsiedzku MuFo i komisariat

Nowy hotel w Krakowie przy ul. Królewskiej

Nowy hotel otworzy się w narożnej kamienicy, która z jednej strony sąsiaduje z Muzeum Fotografii (MuFo) przy ul. Józefitów, a z drugiej - z komisariatem Policji. Budynek powstał w 1923 roku według projektu architekta Wacława Krzyżanowskiego (autora m.in. gmachu Biblioteki Jagiellońskiej czy dawnego Banku Rolnego przy ul. Dunajewskiego 8). To pięciokondygnacyjna neoklasyczna kamienica. Po II wojnie światowej budynek był siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa. Pod koniec XX w. przekazano go Akademii Rolniczej. W ostatnich latach krakowianie mogli natomiast obserwować trwający remont i adaptację tej kamienicy - jak można było przeczytać na tablicach informacyjnych budowy - na hotel z częścią usługową.

Handwritten Collection to niedawno stworzona marka hoteli, wprowadzana na rynek przez grupę hotelarską Accor. "Handwritten Collection to portfolio niepowtarzalnych hoteli o indywidualnym charakterze, który zawdzięczają osobowościom pełnych pasji gospodarzy" - opisuje Accor. Marka wystartowała z początkiem tego roku z portfolio obejmującym kilkanaście obiektów i ponad setką kolejnych na różnych etapach negocjacji. Do 2030 roku Accor planuje, by w skład Handwritten Collection wchodziło 250 hoteli na całym świecie.