Nowy film Andrzeja Bargiela o wspinaczce i zjeździe na nartach z sześciotysięczników w Karakoram

– Czasy się zmieniły. Nowe pokolenia nie mają już dziewiczych ośmiotysięczników do zdobycia, pierwsze letnie i zimowe wejścia odhaczone. Na najwyższy szczyt świata stoi się w kolejce. Przyszła nowa era. Co sprawia, że młodzi wciąż chodzą w góry? Czego szukają na zboczach Karakorum? Tylko oni to wiedzą. Nie muszą nic udowadniać. Idą, bo chcą żyć na własnych zasadach – mówi Janusz Majer w pierwszych minutach filmu DOO SAR, którego tytuł w języku urdu oznacza „dwa szczyty”.

Dokument na temat wyprawy, w czasie której Andrzej Bargiel i Jędrek Baranowski obrali za cel wspinaczkę i zjazd na nartach z sześciotysięczników Yawash Sar II (6178 m n.p.m.) i Laila Peak (6096 m n.p.m.) można oglądać w aplikacji Red Bull TV i na stronie Redbull.pl/doosar.

Jak przyznaje Bargiel, to właśnie Majer, jeden z nestorów polskiego himalaizmu i współautor opracowania na temat niezdobytego wcześniej Yawash Sar II, zainspirował go do eksploracji odległego zakątka Karakorum.