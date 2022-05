Nowy członek rodziny. Od brzuszka do maluszka

Ubranka dla maluszków rozczulają i zachwycają. Należy jednak kierować się zasadą przede wszystkim bezpieczeństwa i wygody dziecka. Śpioszki, pajacyki, czy body powinny być z naturalnych materiałów dobrej jakości. To ważne dla delikatnej skóry malucha.

Przyszłe mamy na pewno są zajęte robieniem badań lekarskich czy wizytami u dentysty. Tymczasem trzeba przygotować odpowiednie warunki dla nowego członka rodziny. Chcemy mu dać wszystko, co najlepsze.

Po przyjściu na świat dzieci potrzebują przyjaznej przestrzeni, w której będą czuć się dobrze i bezpiecznie.

Kupując łóżeczko, zaopatrzmy je w wygodny materac, kocyki oraz pościel z naturalnej, miłej w dotyku bawełny. Karuzela na łóżeczku zainteresuje maluszka, stymulując jego rozwój.

Warto zainwestować w meble, które rosną z dzieckiem. Przykładowo, są w sprzedaży drewniane łóżeczka z funkcją przekształcenia w tapczanik dla większego dziecka. Dziecko rośnie, a mebel razem z nim! Do łóżeczka można dokupić szufladę i barierkę zabezpieczającą.

Środki do pielęgnacji dziecka powinny być delikatne Pixabay

Czekają nas liczne zabiegi pielęgnacyjne. Zawczasu można zadbać, by były bezpieczne, ale i przyjemne. Będą nam potrzebne nie tylko przewijak i pieluszki, wanienka, ręczniki, oliwka czy delikatny krem do pielęgnacji, ale i szczotka do włosów, najlepiej taka o miękkim włosiu.