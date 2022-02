Nowość na dworcu autobusowym w Krakowie. Jest nowy punkt Redakcja Kraków

Informacje na temat najciekawszych wydarzeń w regionie, polecania atrakcyjnych miejsc w Małopolsce, a do tego bezpłatne mapy i foldery. To wszystko będzie można otrzymać odwiedzając nowo powstały Punkt Informacji Turystycznej na Dworcu Autobusowym MDA w Krakowie przy ul. Bosackiej. Wesprze on również dotychczasową działalność okienek informacyjnych, oferując pełną wiedzę na temat rozkładów jazdy, stanowisk odjazdowych oraz bieżących połączeń autobusowych. Punkt zaprasza w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.