Nowosądeczanin wygrywa "Szansę na sukces". Tomasz Jarosz wystąpi w opolskich "Debiutach"

Kim jest Tomasz Jarosz? Mieszka w Nowym Sączu, a pochodzi ze wsi Kamionka Wielka. Urodził się 31 maja 1983 roku. Jest absolwentem Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył również Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu na instrumencie - klarnet. Tata zaraził go fascynacją muzyką ludową z regionu nowosądeckiego. Tomasz szlifował wokalne umiejętności, śpiewając w zespole regionalnym Lachy z Nowego Sącza. Obecnie jest funkcjonariuszem Straży Granicznej.

- Udział w programie „Szansa na sukces” to było marzenie z moich lat młodzieńczych, które niestety nie udało się spełnić, bo gdy już dojrzałem do decyzji, że wezmę w nim udział, to program został niestety zdjęty z anteny. Teraz gdy edycja „Szansy na sukces” została wznowiona to żona mnie zachęciła i postanowiłem spróbować swoich sił. Pojechaliśmy do Rzeszowa na casting. Ludzi, którzy chcieli pokazać swoje wokalne umiejętności było mnóstwo. Zaśpiewałem to co miałem zaśpiewać i wróciłem do domu. Po jakimś czasie otrzymałem wiadomość mailową, że dostałem się do programu – opowiada Tomasz w serwisie Sądeczanin Info.