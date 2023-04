Nowohucka scena eksperymentalna. Koncert nowoczesnej elektroniki 15 kwietnia w Klubie 303

Wydarzenie otworzy występ producenta muzycznego WOUND - wyrażającego się dźwiękami powolnymi, zapętlonymi gdzieś pomiędzy jawą a snem. Artysta w swoich produkcjach używa syntezatorów, gitar, nagrań terenowych oraz wszelkiej maści dźwięków znalezionych.

Następnie na scenie pojawi się ze swoim setem TZR wraz z odpowiedzialnym za wizualizację artystą o pseudonimie designoid. Podczas tego występu uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć wizualizacje wygenerowane przez AI. Takie działania to jeden z najnowszych trendów w dziedzinie sztuki i designu. Polegają one na wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji do generowania abstrakcyjnych, futurystycznych lub surrealistycznych obrazów, które nie zostałyby stworzone przez człowieka.