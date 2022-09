Nowofalowy chłód i taneczny puls. Holenderska grupa Clan Of Xymox wystąpi w sobotę 10 września w Krakowie

Clan Of Xymox założyła w 1981 roku para młodych Holendrów zafascynowanych mrocznym post-punkiem – klawiszowiec Ronnie Moorings i basistka Anke Wolbert. Z czasem dołączył do nich drugi muzyk obsługujący syntezatory – Pieter Nooten. W tej konfiguracji grupa zaczęła tworzyć nowatorską jak na tamte czasy muzykę, łączącą nowofalowy chłód i mrok z elektronicznym brzmieniem i tanecznym pulsem.

Na zespół zwrócił uwagę Brendan Fraser z Dead Can Dance i zarekomendował go cenionej brytyjskiej wytwórni 4AD. To właśnie w jej barwach ukazały dwie najważniejsze płyty formacji – „Clan Of Xymox” i „Medusa”. Mimo, że potem z Mooringsem rozstał się Nooten i Wolbert, holenderski klawiszowiec zebrał nowy skład i z powodzeniem kontynuował działalność, zdobywając dużą popularność wśród reprezentantów gotyckiej subkultury.