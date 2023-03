Nowoczesny pop, rock i rap z różnych stron świata w Krakowie. Live Nation zaprasza na klubowe koncerty pod Wawelem

Psychodelic Porn Crumpets - 14 czerwca, klub Zaścianek, Kraków

Psychedelic Porn Crumpets to australijski zespół grający psychodelicznego rocka. Ich gatunek i brzmienie często porównywane są do innych popularnych psychodelicznych zespołów rockowych z Australii, takich jak King Gizzard & the Lizard Wizard i Tame Impala. Grupa sama opisuje swoje brzmienia jako „energetyczny bałagan kolorów i tonów”.