Nowoczesny dworzec autobusowy powstaje w Miechowie. Będzie taras na dachu i fotowoltaika Barbara Ciryt

Trwa budowa dworca autobusowego w Miechowie. Zagospodarowany będzie także teren wokół obiektu. Inwestycja ma poprawić komfort podróżowania, dać lepszy dostęp do komunikacji i miejsc parkingowych. To rewitalizacja przestrzeni publicznej, ale i ważna wizytówka miasta. Stąd będzie można jechać do sąsiednich gmin, powiatów oraz województw. Dworzec ma być gotowy latem 2024 roku.