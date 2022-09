Nowi artyści dołączają do programu tegorocznej edycji Unsound Festivalu w Krakowie

Bogaci w Rosji nie idą do wojska. Komentarz G. Kuczyńskiego

Do programu (zamiast Caroline Polachek) dołączyła Shygirl, która wystąpi w piątek 14 października w Teatrze Łaźnia Nowa, zaraz po premierze swojego debiutanckiego, długo wyczekiwanego albumu „Nymph”, na którym artystka porusza się pomiędzy hip-hopem, eksperymentalną muzyką klubową oraz R&B. Zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem, tego samego wieczoru wystąpi Marina Herlop z zespołem oraz Perila.

Sobotnia klubowa noc w HYpe Parku to duża impreza, do której dołączają kolejne postaci: Vigro Deep – pochodzący z Południowej Afryki czołowy twórca nowego gatunku muzycznego o nazwie amapiano, Batu oraz OK Williams – brytyjscy DJ-e znani z eklektycznego stylu, a także bezkompromisowa Nkisi. Ponadto, przed nami premierowy set b2b, który zagrają: założyciel wytwórni Hyperdub Kode9 oraz Tim Reaper. Ogłoszona już wcześniej, mocna grupa ukraińskich artystów i artystek, zostaje wzbogacona o Facheroie oraz set b2b Diany Azzuz i Riny Priduvalovej. W programie znalazł się również wspólny występ dwójki twórców od lat związanych z festiwalem, czyli Eltrona oraz Charlie.