Nowe zasady ruchu na Kazimierzu. Zmiany wejdą w życie w lutym

Urzędnicy przekonują, że z uwagi na analizę zasadności funkcjonowania strefy ograniczonego ruchu niemożliwe było uwzględnienie postulatu likwidacji strefy. – Podobnie wniosek o wyłączenie ul. Miodowej ze strefy, w szczególności, że był podparty tezą o istotności wskazanej ulicy w ruchu tranzytowym. Ulica Miodowa nie jest przystosowana do prowadzenia takiego ruchu, co m.in. wykazano w analizie, a równoległa do niej ul. Dietla o zdecydowanie lepszych parametrach technicznych w pełni przejmuje ww. ruch – mówi Łukasz Gryga.

Z uwagi na zapewnienie dojazdu do posesji, garażu, stanowisk zastrzeżonych, zasady dojazdu pojazdów zaopatrzenia w godzinach dostawy towarów oraz liczbę wydanych identyfikatorów nie zdecydowano się na uwzględnienie całodobowego wjazdu na zasadach identyfikatora mikroprzedsiębiorcy. Nie znaleziono też podstaw do uwzględnienia zapisu dopuszczającego do wjazdu do strefy oznakowane pojazdy MPK.