Nowe udogodnienia dla podróżnych na Lotnisku Chopina w Warszawie. Pierwsze takie rozwiązanie w Europie

Lotnisko Chopina w Warszawie staje się pionierem w Europie, wprowadzając paczkomat - urządzenie do wysyłki paczek bezpośrednio z terminala. Dla podróżnych to szansa na sprawną i wygodną obsługę przedmiotów, które nie przeszły kontroli bezpieczeństwa.

Lotnisko Chopina w Warszawie nieustannie udoskonala swoje usługi. Podróżni mogą obecnie skorzystać z dwóch nowych udogodnień, znacząco poprawiających komfort. Pasażerowie otrzymali możliwość użycia paczkomatu oraz innowacyjnych kapsuł do spania – te rozwiązania są odpowiedzią na potrzeby podróżujących.

Paczkomat na lotnisku – pomoc dla roztargnionych pasażerów

Na terenie Lotniska Chopina w Warszawie pojawił się paczkomat. Ta usługa jest doskonałym rozwiązaniem dla pasażerów, którzy podczas kontroli bezpieczeństwa zostali zatrzymani z przedmiotami, które nie przeszły tej kontroli. Przedmioty te mogą teraz zostać wysłane, zamiast być wyrzucone lub nadać je w bagażu rejestrowanym. Nowe udogodnienia na Lotnisku Chopina to dowód na to, że obsługa podróżnych to priorytet. Dodatkowe opcje, takie jak paczkomat oraz kapsuły do spania, pokazują, że lotnisko ciągle się rozwija i dostosowuje do potrzeb pasażerów. Adam Jankowski/Polska Press/zdjęcie ilustracyjne – Możliwość wysyłki paczki bezpośrednio ze strefy kontroli bagażu na lotnisku to pierwsze tego typu rozwiązanie nie tylko w Polsce, ale i Europie. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wielu pasażerów naszego portu. Często podróżni z roztargnienia lub niewiedzy przystępują do kontroli bezpieczeństwa z niedozwolonym przedmiotem w bagażu. Zazwyczaj nie mają już możliwości lub czasu na powrót do miejsca nadania bagażu rejestrowanego. Teraz dzięki urządzeniom InPost bezpiecznie wyślą swój wartościowy przedmiot pod wybrany adres – mówi rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont, cytowana przez PAP.

Paczkomat znajduje się w obszarze przejścia Fast Track, w strefie kontroli bagażu E. Jeśli pasażer zostanie zatrzymany z niedozwolonym przedmiotem, będzie mógł wykorzystać paczkomat do wysyłki tego przedmiotu. Pracownik Służby Ochrony Lotniska umieści przedmiot w worku strunowym i zabezpieczy go. Następnie pasażer przekierowany zostanie do przejścia Fast Track, gdzie będzie mógł spokojnie umieścić przedmiot w kartonie o odpowiednim rozmiarze i wysłać pod dowolny adres.

Kapsuły do spania i możliwość wyrobienia paszportu w 15 minut

Lotnisko Chopina wychodzi naprzeciw potrzebom podróżujących. Na terenie lotniska powstały specjalne kapsuły do spania. To idealne rozwiązanie dla podróżujących, którzy oczekują na przesiadkę lub zmuszeni są spędzić noc na lotnisku. To rozwiązanie już znane w wielu portach na całym świecie, teraz dostępne również na lotnisku w Warszawie. Lotnisko Chopina w Warszawie staje się pionierem w Europie, wprowadzając paczkomat - urządzenie do wysyłki paczek bezpośrednio z terminala. Dla podróżnych to szansa na sprawną i wygodną obsługę przedmiotów, które nie przeszły kontroli bezpieczeństwa. mudkung/123rf.com/zdjęcie ilustracyjne Kapsuły do spania są odpowiedzią na potrzeby podróżnych, którzy potrzebują chwili odpoczynku podczas długiego oczekiwania na lot lub przesiadkę. Urządzenia te, zlokalizowane w obszarze gate’ów autobusowych 1N-2N, pozwalają podróżującym zrelaksować się i nabrać energii przed dalszą podróżą.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej lotniska: Początkowo pasażerowie ze strefy będą mogli korzystać jedynie w porze nocnej, od godziny 19:00 do 7:00. W późniejszym etapie usługa dostępna będzie przez całą dobę. Jedna godzina użytkowania kapsuły wynosi 60 zł, dwie to koszt 110 zł, natomiast każda kolejna to dodatkowe 40 zł. W cenie, poza możliwością odpoczynku, pasażer otrzyma opaskę na oczy, zatyczki do uszu, kapcie oraz poduszkę.

Paczkomat i kapsuły do spania to nie wszystko. Lotnisko Chopina wprowadziło niedawno również punkt do szybkiego i awaryjnego wyrobienia paszportu w zaledwie 15 minut. Dzięki temu nawet w sytuacjach nagłych podróżni mogą czuć się pewnie i bezpiecznie. Zobacz też: Babia Góra – raj dla turystów w sercu Beskidów. Wyrusz w podróż na szczyt po malowniczych szlakach. Oto najciekawsze z nich

Dziennik Bałtycki. Sonda - co sprawia, że wypoczynek jest wyjątkowy?