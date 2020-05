Nowe trasy turystyczne specjalnie dla krakowian

W dobie pandemii krakowianie stali się głównymi odbiorcami oferty kulturalnej i turystycznej miasta. W pewnym sensie wypełniają oni lukę po milionach turystów z całej Polski i z zagranicy. To dlatego Muzeum Krakowa szuka odpowiedzi na pytania, czy mieszkańcy mogą odkryć Kraków na nowo, czy miasto może być dla nich równie atrakcyjne jak egzotyczne wojaże i jak zachęcić ich do zwiedzania.

– Przewodnicy to grupa, dla której miasto jest szczególną przestrzenią pracy. Opowiadają o Krakowie, a tym samym uczestniczą w procesie nawiązywania relacji z miastem. Pandemia spowodowała, że stanęli przed wyzwaniem dostosowania się do nowej sytuacji, w której odbiorcami ich oferty będą w dużej mierze krakowianie. Także dla przewodników będzie to więc swoiste odkrywanie Krakowa i jego mieszkańców. Do tej pory skupiali się raczej na przyjezdnych. Chcielibyśmy, aby podzielili się z nami swoimi doświadczeniami z procesu nawiązywania relacji z krakowianami – mówi Katarzyna Winiarczyk, koordynatorka Centrum Działań Społecznościowych „Jestem Kraków” Muzeum Krakowa.