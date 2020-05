Nowe tramwaje wyjadą na krakowskie torowiska. Kiedy?

"Już wkrótce nowy tramwaj Lajkonik pojawi się na regularnej linii. Dzisiaj zakończyły się odbiory techniczne pierwszego z 50 zamówionych w fabryce Stadlera tramwajów. To oznacza, że mogą się rozpocząć szkolenia motorniczych, którzy będą ten tramwaj prowadzić. Potrwają one kilkanaście najbliższych dni. To też oznacza, że nowy tramwaj będzie często widoczny w dzień na krakowskich ulicach w różnych rejonach miasta" - informuje MPK w Krakowie.