Nowe połączenie z Krakowa do Ankary. Salut wodny na powitanie nowego tureckiego przewoźnika

Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport przypomina, że Ankara to kolejne tureckie miasto na mapie połączeń Kraków Airport i kolejny nowy przewoźnik, którego powitano w sezonie Lato 2023.

- Na krakowskim lotnisku obserwujemy coraz więcej turystów przylatujących z Turcji. Kraków i Małopolska to dla nich znakomite miejsce do spędzenia czasu z rodziną i zwiedzania wyjątkowych skarbów naszego regionu. Mam nadzieję, że połączenie do Ankary pozwoli także na wzmocnienie kontaktów gospodarczych między naszymi krajami, gdyż stolica Turcji jest ważnym ośrodkiem handlowym i przemysłowym – podkreśla Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.