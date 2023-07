Nowe płyty Depeche Mode i Metalliki sprzedawały się najlepiej w minionym półroczu według raportu Empiku

Starcie gigantów

Znajdujemy się na półmetku wyścigu o muzyczne Bestsellery Empiku 2023 – ostatecznie statuetki trafią do tych zespołów bądź wokalistów, których premierowe płyty sprzedawały się najlepiej w skali całego roku. Zasady od lat pozostają bowiem niezmienne: każdy zakup albumu to jeden oddany na niego głos. Choć zmagania o nagrody w największym kulturalnym plebiscycie w kraju trwają cały rok, po sześciu miesiącach wyłonili się już pierwsi faworyci. Są nimi dwa słynne zespoły, które debiutowały na początku lat 80. i utrzymują się na topie już od czterech dekad.

W półrocznym zestawieniu Pop/Rock na najwyższych miejscach uplasowały się Depeche Mode i Metallica - ich najnowsze albumy zawojowały polski rynek. TOP5 w tej kategorii zdominowały zresztą mocne brzmienia – oprócz „72 Season” Metalliki, dużą popularnością cieszyły się też płyty „Rush” Måneskin oraz „ID.Entity” Riverside. Ranking zamyka natomiast jedna z najpopularniejszych artystek sceny alternatywnej Lana Del Rey ze swoim dziewiątym albumem studyjnym „Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd”.